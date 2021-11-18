"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером защитника "Атлетико"

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"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером защитника "Атлетико"

Фото инстаграм Кирана Триппьера

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за флангового защитника мадридского "Атлетико" Кирана Триппьера.

По информации журналиста Николо Скиры, переговоры "красных дьяволов" с агентом 31-летнего футболиста Френком Тримболи находятся на продвинутой стадии.

Сам англичанин хочет вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за "Бернли" и "Тоттенхэм".

Рыночная стоимость фулбека оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Триппьер сыграл за "Атлетико" 15 матчей, результативными действиями не отличался.

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