"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером защитника "Атлетико"
Фото инстаграм Кирана Триппьера
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за флангового защитника мадридского "Атлетико" Кирана Триппьера.
По информации журналиста Николо Скиры, переговоры "красных дьяволов" с агентом 31-летнего футболиста Френком Тримболи находятся на продвинутой стадии.
Сам англичанин хочет вернуться в АПЛ, где он ранее выступал за "Бернли" и "Тоттенхэм".
Рыночная стоимость фулбека оценивается в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Триппьер сыграл за "Атлетико" 15 матчей, результативными действиями не отличался.
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