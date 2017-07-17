"Манчестер Юнайтед" рассчитывает купить Перишича на этой неделе

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"Манчестер Юнайтед" рассчитывает купить Перишича на этой неделе

"Манчестер Юнайтед" активизировал переговоры по трансферу полузащитника "Интера" Ивана Перишича, сообщает итальянская пресса.

"Красные дьяволы" рассчитывают купить 28-летнего хорвата уже на этой неделе. Ожидается, что о сделке официально объявят в течение ближайших 48 часов.

Ранее стало известно, что "Интер" требует за Перишича 55 миллионов евро или определённую сумму плюс нападающего "МЮ" Антони Мартиаля

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