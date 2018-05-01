"Манчестер Юнайтед" рассчитывает подписать ключевого игрока "Барселоны" до Чемпионата Мира

Теги манчестер юнайтедсамюэль умтитибарселона

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает подписать ключевого игрока "Барселоны" до Чемпионата Мира"Манчестер Юнайтед" нацелился на ведущего защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити, информирует sport.es.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассчитывают закрыть сделку по трансферу 24-летнего бека "сине-гранатовых" до старта Чемпионата Мира в России. В подписании француза заинтересован лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 39 матчах за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с трансферной стоимостью Мартиаля. | soccernews.ru

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