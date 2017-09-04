"Манчестер Юнайтед" рассчитывает следующим летом подписать звезду "Реала"
Английский "Манчестер Юнайтед" начинает строить трансферные планы уже на следующее межсезонье, информирует The Sun.
Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "красные дьяволы" планируют предпринять попытки приобрести вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла. За 28-летнего футболиста "Юнайтед" готов будет заплатить 100 миллионов евро.
Напомним, Ван дер Сар прокомментировал старт "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0