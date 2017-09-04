"Манчестер Юнайтед" рассчитывает следующим летом подписать звезду "Реала"

Английский "Манчестер Юнайтед" начинает строить трансферные планы уже на следующее межсезонье, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "красные дьяволы" планируют предпринять попытки приобрести вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла. За 28-летнего футболиста "Юнайтед" готов будет заплатить 100 миллионов евро.

Напомним, Ван дер Сар прокомментировал старт "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне. | soccernews.ru