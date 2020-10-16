"Манчестер Юнайтед" рассматривает двух тренеров в качестве замены Сульшеру

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"Манчестер Юнайтед" рассматривает двух тренеров в качестве замены Сульшеру

"Манчестер Юнайтед" может уволить главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщает Goal.com, руководство "МЮ" недовольно последними результатами команды. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то клуб начнет работу над приглашением нового тренера.

Основными кандидатурами являются Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино, которые находятся без работы с 2019 года.

После четырех туров "МЮ" идет в АПЛ на 16-м месте. "Красные дьяволы" провели пока три матча, из них один выиграли, а два - проиграли.

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