"Манчестер Юнайтед" рассматривает двух тренеров в качестве замены Сульшеру

"Манчестер Юнайтед" может уволить главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщает Goal.com, руководство "МЮ" недовольно последними результатами команды. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то клуб начнет работу над приглашением нового тренера.

Основными кандидатурами являются Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино, которые находятся без работы с 2019 года.

После четырех туров "МЮ" идет в АПЛ на 16-м месте. "Красные дьяволы" провели пока три матча, из них один выиграли, а два - проиграли.

Читайте также: В шорт-лист "Манчестер Юнайтед" входят четыре центральных защитника. | http://soccernews.ru