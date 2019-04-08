"Манчестер Юнайтед" рассматривает двух вратарей на замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" ищет нового вратаря на случай ухода нынешнего первого номера команды Давида Де Хеа, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, в шорт-лист "красных дьяволов" на сегодняшний день входят два голкипера - это Джордан Пикфорд из "Эвертона" и Ян Облак из "Атлетико".

Напомним, что контракт Де Хеа с "МЮ" истекает летом 2019 года и стороны пока не могут договориться о его продлении.

Трансферная стоимость 25-летнего Пикфорда оценивается в 40 миллионов евро, а 26-летнего Облака - в 80 миллионов.

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