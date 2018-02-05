"Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуры четырех игроков на укрепление позиции центрального хавбека

Английский "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуры четырех игроков на укрепление позиции центрального полузащитника.

Так, по сведениям Manchester Evening News, в сферу интересов "красных дьяволов" входят Артуро Видаль из мюнхенской "Баварии", Матео Ковачич из мадридского "Реала", Юлиан Вайгль из дортмундской "Боруссии" и Жоржиньо из итальянского "Наполи".

Напомним, Моуринью больше не нуждается в подписании форвардов. | soccernews.ru