"Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуры четырех игроков на укрепление позиции центрального хавбека

Теги манчестер юнайтедартуро видальюлиан вайгльматео ковачичжоржиньо

"Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуры четырех игроков на укрепление позиции центрального хавбекаАнглийский "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуры четырех игроков на укрепление позиции центрального полузащитника.

Так, по сведениям Manchester Evening News, в сферу интересов "красных дьяволов" входят Артуро Видаль из мюнхенской "Баварии", Матео Ковачич из мадридского "Реала", Юлиан Вайгль из дортмундской "Боруссии" и Жоржиньо из итальянского "Наполи".

Напомним, Моуринью больше не нуждается в подписании форвардов. | soccernews.ru

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