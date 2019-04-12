"Манчестер Юнайтед" рассматривает молодого француза в качестве замены Де Хеа

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"Манчестер Юнайтед" рассматривает молодого француза в качестве замены Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Марселя" Амаду Диа, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Манкунианцы предложили французу четырехлетний контракт, но он пока не принял решения о своем будущем. "МЮ" рассматривает кандидатуру Диа в качестве возможной замены основному голкипера Давиду Де Хеа, который пока отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2020 года.

20-летний Диа в нынешнем сезоне провел восемь матчей за резервную команду "Марселя". 

Также Диа входит в сферу интересов "Монако".

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