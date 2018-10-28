"Манчестер Юнайтед" рассматривает на замену Моуринью двух итальянских специалистов

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюмассимилиано аллегриантонио конте

"Манчестер Юнайтед" рассматривает на замену Моуринью двух итальянских специалистов

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью летом может быть освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Express, боссы "красных дьяволов" в качестве замены Моуринью рассматривают тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Антонио Конте, который в настоящее время находится без клуба.

Напомним, что Конте находится в сфере интересов "Реала", который в ближайшее время может уволить Хулена Лопетеги, а Аллегри ранее не исключал ухода из "Ювентуса" по окончанию сезона.

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