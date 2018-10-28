"Манчестер Юнайтед" рассматривает на замену Моуринью двух итальянских специалистов

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью летом может быть освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Express, боссы "красных дьяволов" в качестве замены Моуринью рассматривают тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и Антонио Конте, который в настоящее время находится без клуба.

Напомним, что Конте находится в сфере интересов "Реала", который в ближайшее время может уволить Хулена Лопетеги, а Аллегри ранее не исключал ухода из "Ювентуса" по окончанию сезона.

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