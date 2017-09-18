"Манчестер Юнайтед" рассматривает Наингголана в качестве замены Каррику

Теги манчестер юнайтедромараджа наингголан

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Наингголана в качестве замены Каррику

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться бельгийским полузащитником "Ромы" Раджой Наингголаном, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители манкунианцев побывали на одном из матчей "Ромы" и следили за игрой бельгийца. В составе "МЮ" Наингголан может стать преемником ветерана команды Майкла Каррика.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" пытался приобрести 29-летнего хавбека в летнее трансферное окно, но получил отказ. Его контракт с "Ромой" истекает летом 2021 года.

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комментарии
Владимир Пулин

Наингголан - охуительный игрок!!! Давно пора его из Ромы выкупить!!!

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