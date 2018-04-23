"Манчестер Юнайтед" рассматривает трех кандидатов на замену Мартиалю

Теги антони мартиальманчестер юнайтедмалкомджастин клюйверттома лемар

"Манчестер Юнайтед" рассматривает трех кандидатов на замену Мартиалю"Манчестер Юнайтед" рассматривает трех кандидатов на замену своему вингеру Антони Мартиалю, который ближайшим летом может сменить клубную прописку.

Так, по сведениям Le 10 Sport, альтернативами 22-летнему французу в стане "красных дьяволов" определили Малкома из "Бордо", Тома Лемара из "Монако" и Джастина Клюйверта из амстердамского "Аякса".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru

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