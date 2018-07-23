"Манчестер Юнайтед" рассматривает три кандидатуры на усиление своего центра обороны

Теги манчестер юнайтедхарри магуайрлеонардо бонуччитоби алдервейрелд

"Манчестер Юнайтед" рассматривает три кандидатуры на усиление своего центра обороны"Манчестер Юнайтед" рассматривает три кандидатуры на усиление своего центра обороны, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, в сферу интересов "красных дьяволов" входят: Харри Магуайр из "Лестера", Тоби Алдервейрелд из лондонского "Тоттенхэма" и Леонардо Бонуччи из ("Милана").

Напомним, "Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему Мартиаля. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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