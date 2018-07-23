"Манчестер Юнайтед" рассматривает три кандидатуры на усиление своего центра обороны, информирует Daily Mirror.

Так, по сведениям источника, в сферу интересов "красных дьяволов" входят: Харри Магуайр из "Лестера", Тоби Алдервейрелд из лондонского "Тоттенхэма" и Леонардо Бонуччи из ("Милана").

Напомним, "Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему Мартиаля. | soccernews.ru