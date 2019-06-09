"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с арендой Бэйла

Теги манчестер юнайтедреал мадридгарет бэйл

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с арендой Бэйла

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может отправиться в аренду в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Mirror, руководство "МЮ" готово заплатить за аренду игрока и добавить в соглашение пункт о возможном ее продлении. Ранее сообщалось, что Бэйл не собирается менять клуб этим летом.

Соглашение Бэйла с клубом действует до лета 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 14 забитых мячей и 6 ассистов в 42 играх.

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