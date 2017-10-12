"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность обмена Мартиаля на ключевого хавбека "Барселоны"

Теги манчестер юнайтедиван ракитичбарселонаантони мартиаль

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность обмена Мартиаля на ключевого хавбека "Барселоны"Английский "Манчестер Юнайтед" может совершить обмен игроками с каталонской "Барселоной", информирует The Star.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" намерены воспользоваться интересом "сине-гранатовых" к своему вингеру Антони Мартиалю, чтобы заполучить ключевого полузащитника вице-чемпиона Испании Ивана Ракитича. В частности, "Юнайтед" рассматривает вариант с предложением "Барсе" совершить обмен игроками.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на бека "Тоттенхэма". | soccernews.ru

комментарии
Критик

Неее, зачем на Ваня, Антоша неплохо играет)

Ответить
Критик

Тем более молодой)

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов