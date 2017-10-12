"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность обмена Мартиаля на ключевого хавбека "Барселоны"

Английский "Манчестер Юнайтед" может совершить обмен игроками с каталонской "Барселоной", информирует The Star.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" намерены воспользоваться интересом "сине-гранатовых" к своему вингеру Антони Мартиалю, чтобы заполучить ключевого полузащитника вице-чемпиона Испании Ивана Ракитича. В частности, "Юнайтед" рассматривает вариант с предложением "Барсе" совершить обмен игроками.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на бека "Тоттенхэма". | soccernews.ru