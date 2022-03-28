"Манчестер Юнайтед" расстанется с тремя футболистами

Фото: твиттер Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение расстаться с тремя футболистами в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб покинут полузащитники Джесси Лингард и Хуан Мата, а также нападающий Эдинсон Кавани. Контракты игроков истекают ближайшим летом, поэтому они станут свободными агентами.

В нынешнем сезоне 35-летний Кавани провел 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 29-летнего Лингарда два забитых мяча и одна голевая передача в 19 поединках. 33-летний Мата провел пять матчей.

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