"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с "Аэрофлотом" из-за Украины

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"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с "Аэрофлотом" из-за Украины

Представитель "Манчестер Юнайтед" сообщил о прекращении сотрудничества с авиакомпанией "Аэрофлот".

"Красные дьяволы" отказались от российского спонсора из-за происходящего на Украине.

Напомним, что в четверг утром Россия начала военную спецоперацию в соседней стране.

"Аэрофлот" был официальным перевозчиком "МЮ" с лета 2013 года.

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