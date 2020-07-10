"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии
В 34-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" со счетом 3:0. Победу манкунианцам принесли голы Бруну Фернандеша, Мэйсона Гринвуда и Поля Погба.
"Манчестер Юнайтед" остался на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание "МЮ" от зоны Лиги Чемпионов составляет одно очко. "Астон Вилла" осталась в зоне вылета на 19-м месте.
"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:2)
Голы: Бруну Фернандеш, 27 (с пенальти) - 0:1, Гринвуд, 45 - 0:2, Погба, 58 - 0:3
"Астон Вилла": Рейна, Мингз, Хоз, Конса, Тэйлор, Дуглас Луис, Трезеге, Эль-Гази (Хурихэйн, 58), Макгинн (Накамба, 59), Грилиш, Саматта (Дэвис, 59).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака (Уильямс, 66), Матич (Мактомини, 66), Погба, Бруну Фернандеш (Фред, 71), Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18