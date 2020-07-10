"Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

В 34-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Астон Виллу" со счетом 3:0. Победу манкунианцам принесли голы Бруну Фернандеша, Мэйсона Гринвуда и Поля Погба.

"Манчестер Юнайтед" остался на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание "МЮ" от зоны Лиги Чемпионов составляет одно очко. "Астон Вилла" осталась в зоне вылета на 19-м месте.

"Астон Вилла" – "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:2)

Голы: Бруну Фернандеш, 27 (с пенальти) - 0:1, Гринвуд, 45 - 0:2, Погба, 58 - 0:3

"Астон Вилла": Рейна, Мингз, Хоз, Конса, Тэйлор, Дуглас Луис, Трезеге, Эль-Гази (Хурихэйн, 58), Макгинн (Накамба, 59), Грилиш, Саматта (Дэвис, 59).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака (Уильямс, 66), Матич (Мактомини, 66), Погба, Бруну Фернандеш (Фред, 71), Марсьяль, Гринвуд, Рэшфорд.

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