"Манчестер Юнайтед" разгромил "Брюгге" в Лиге Европы

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Брюгге" в Лиге Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" разгромил бельгийский "Брюгге" со счетом 5:0 и вышел в следующий круг.

Победу манкунианцам принесли голы Бруну Фернандеша, Одиона Игало, Скотта Мактомини и дубль Фреда.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Брюгге" Бельгия - 5:0 (3:0) - первый матч - 1:1
Голы: Бруну Фернандеш, 27 (с пенальти) - 1:0, Игало, 34 - 2:0, Мактомини, 41 - 3:0, Фред, 82 - 4:0, Фред, 90+2 - 5:0

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Байи, Мактомини (Гринвуд, 72), Бруну Фернандеш (Лингард, 65), Джеймс (Чонг, 46), Фред, Мата, Игало.

"Брюгге": Миньоле, Дели, Мата (Митрович, 62), Мехеле, Коссуну, Ритс (де Кетеларе, 79), де Кюйпер, Ванакен, Рикка, Тау (Диатта, 62), Окереке.

Удаление: Дели (22).

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