"Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби Каунти" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби Каунти" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Дерби Каунти".

Таким образом, в 1/4 финала "МЮ" встретится с "Норвичем".

"Дерби Каунти" - "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Шоу, 33 - 0:1, Игало, 41 - 0:2, Игало, 70 - 0:3

"Дерби Каунти": Рос, Форсит, Богл, Лоу, Найт, Эванс, Лоуренс (Уиттакер, 44), Берд, Сибли (Шинни, 80), Уогхорн (Мэрриотт, 67), Руни.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Диогу Далот, Байи, Линделеф, Шоу (Уильямс, 80), Лингард, Фред (Марсьяль, 73), Мактомини, Бруну Фернандеш (Перейра, 67), Мата, Игало.      

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