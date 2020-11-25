"Манчестер Юнайтед" разгромил "Истанбул" благодаря дублю Фернандеша

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" разгромил "Истанбул" со счетом 4:1. Победу английскому клубу принесли дубль Бруну Фернандеша, а также голы Маркуса Рэшфорда и Дэниэла Джеймса. В составе гостей голом отметился Дениз Тюрюч.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Истанбул Башакшехир" Турция - 4:1 (3:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 7 - 1:0, Бруну Фернандеш, 19 - 2:0, Рэшфорд, 35 (с пенальти) - 2:1, Тюрюч, 75 - 3:1, Джеймс, 90 - 4:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака (Уильямс, 59), Теллес, Магуайр, Линделеф (Туанзебе, 46), ван де Бек, Бруну Фернандеш (Гринвуд, 59), Фред, Кавани, Марсьяль (Матич, 82), Рэшфорд (Джеймс, 59).

"Истанбул Башакшехир": Гюнок, Рафаэл, Епуряну, Шкртел (Карлуш Понк, 87), Болинголи-Мбомбо (Калдырым, 74), Кахведжи (Текдемир, 46), Вишча, Тюрюч, Озджан (Жулиано, 74), Шадли (Гульбрандсен, 61), Ба.

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