"Манчестер Юнайтед" разгромил клуб Чемпионшипа в товарищеском матче

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"Манчестер Юнайтед" разгромил клуб Чемпионшипа в товарищеском матче

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче разгромил "Лидс". Встреча состоялась в Австралии в рамках предсезонной подготовки обоих английских клубов.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Лидс Юнайтед" (Англия) – 4:0 (2:0)
Голы: Гринвуд, 7 - 1:0, Рэшфорд, 27 - 2:0, Джонс, 51 - 3:0, Мартиаль (70, с пенальти) - 4:0

"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Кастро, 46), Уан-Биссака (Янг, 46), Линделеф (Джонс, 46), Байи (Смоллинг, 46), Рохо (Далот, 46), Мактомини (Перейра, 46), Погба (Матич, 46), Гринвуд (Чонг, 46), Мата (Гомес, 46), Джеймс (Лингард, 46), Рэшфорд (Марсьяль, 46).

В новом сезоне "МЮ" стартует в английской Премьер-лиге домашним матчем с "Челси", который состоится 11 августа.

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