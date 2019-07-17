"Манчестер Юнайтед" разгромил клуб Чемпионшипа в товарищеском матче
"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче разгромил "Лидс". Встреча состоялась в Австралии в рамках предсезонной подготовки обоих английских клубов.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Лидс Юнайтед" (Англия) – 4:0 (2:0)
Голы: Гринвуд, 7 - 1:0, Рэшфорд, 27 - 2:0, Джонс, 51 - 3:0, Мартиаль (70, с пенальти) - 4:0
"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Кастро, 46), Уан-Биссака (Янг, 46), Линделеф (Джонс, 46), Байи (Смоллинг, 46), Рохо (Далот, 46), Мактомини (Перейра, 46), Погба (Матич, 46), Гринвуд (Чонг, 46), Мата (Гомес, 46), Джеймс (Лингард, 46), Рэшфорд (Марсьяль, 46).
В новом сезоне "МЮ" стартует в английской Премьер-лиге домашним матчем с "Челси", который состоится 11 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16