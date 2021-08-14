"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс", у Погба и Фернандеша 7 голевых действий на двоих

Теги манчестер юнайтедлидс юнайтедбруну фернандешполь погба

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс", у Погба и Фернандеша 7 голевых действий на двоих

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

В рамках 1-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в родных стенах уничтожил "Лидс".

"Красные дьяволы" разгромили соперника со счётом 5:1 благодаря вдохновенной игре двух полузащитников - Бруну Фернандеша и Поля Погба.

Португалец сумел оформить хет-трик, а француз сделал покер из голевых передач.

"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" - 5:1

Голы: 1:0 – 30 Бруну Фернандеш, 1:1 – 48 Эйлинг, 2:1 – 52 Гринвуд, 3:1 – 54 Бруну Фернандеш, 4:1 – 60 Бруну Фернандеш, 5:1 – 68 Фред.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Марсьяль, 75), Фред, Бруну Фернандеш, Джеймс (Санчо, 75), Мактоминей (Матич, 69), Гринвуд.

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Купер, Стрейк, Даллас, Кох, Харрисон (Элдер Кошта, 69), Клих, Рафинья, Родриго (Фирпо, 46), Бэмфорд (Робертс, 77).

Не пропустите: Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Спартака" на матче с "Уралом" вывесили баннер в адрес Соболева

Фанаты "Спартака" на матче с "Уралом" вывесили баннер в адрес Соболева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов