"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс", у Погба и Фернандеша 7 голевых действий на двоих
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
В рамках 1-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в родных стенах уничтожил "Лидс".
"Красные дьяволы" разгромили соперника со счётом 5:1 благодаря вдохновенной игре двух полузащитников - Бруну Фернандеша и Поля Погба.
Португалец сумел оформить хет-трик, а француз сделал покер из голевых передач.
"Манчестер Юнайтед" – "Лидс" - 5:1
Голы: 1:0 – 30 Бруну Фернандеш, 1:1 – 48 Эйлинг, 2:1 – 52 Гринвуд, 3:1 – 54 Бруну Фернандеш, 4:1 – 60 Бруну Фернандеш, 5:1 – 68 Фред.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Марсьяль, 75), Фред, Бруну Фернандеш, Джеймс (Санчо, 75), Мактоминей (Матич, 69), Гринвуд.
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Купер, Стрейк, Даллас, Кох, Харрисон (Элдер Кошта, 69), Клих, Рафинья, Родриго (Фирпо, 46), Бэмфорд (Робертс, 77).
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