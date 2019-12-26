"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ

В рамках 19-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Ньюкаслом".

Благодаря победе "МЮ" поднялся на седьмое место, "сороки" идут на 10-й позиции.

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1

Голы: Лонгстафф, 17 - 0:1, Мартиаль, 24 - 1:1, Гринвуд, 36 - 2:1, Рэшфорд, 41 - 3:1, Мартиаль, 51 - 4:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактоминей (Погба, 46), Перейра, Мартиаль (Мата, 67), Гринвуд, Рэшфорд (Лингард, 63).

"Ньюкасл": Дубравка, Виллемс, Шер (Крафт, 88), Фернандес, Манкильо, Альмирон (Йедлин, 63), Лонгстафф, Лонгстафф, Лежен, Жоэлинтон, Гэйл (Атсу, 59).


"Шеффилд Юнайтед" - "Уотфорд" 1:1

Голы: Деулофеу, 27 - 0:1, Норвуд (пен), 36 - 1:1

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Иган, Башем, Стивенс, Ландстрем, Флек, Норвуд, О`Коннелл, Макголдрик, Макберни (Муссе, 63).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Капу, Хьюз, Чалоба (Доусон, 89), Сарр (Перейра, 46), Дини (Грэй, 80), Деулофеу.

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