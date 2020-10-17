"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл", забив три гола в последнюю пятиминутку

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл", забив три гола в последнюю пятиминутку

В рамках 5-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Ньюкаслом".

Благодаря победе "МЮ" поднялся на 14-е место. "Ньюкасл" остался на 11-й позиции.

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1:4

Голы: Шоу (аг), 2 - 1:0, Магуайр, 23 - 1:1, Бруну Фернандеш, 86 - 1:2, Уан-Биссака, 90 - 1:3, Рэшфорд, 90 - 1:4

"Ньюкасл": Дарлоу, Крафт, Льюис, Фернандес, Ласселс, Хэйден (Шер, 49), Шелви, Сен-Максимен, Хендрик (Альмирон, 88), Жоэлинтон (Фрэйзер, 72), Уилсон.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Джеймс (ван де Бек, 76), Мактомини, Мата (Матич, 90), Фред (Погба, 69), Бруну Фернандеш, Рэшфорд.  

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