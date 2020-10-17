"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл", забив три гола в последнюю пятиминутку
В рамках 5-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Ньюкаслом".
Благодаря победе "МЮ" поднялся на 14-е место. "Ньюкасл" остался на 11-й позиции.
"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1:4
Голы: Шоу (аг), 2 - 1:0, Магуайр, 23 - 1:1, Бруну Фернандеш, 86 - 1:2, Уан-Биссака, 90 - 1:3, Рэшфорд, 90 - 1:4
"Ньюкасл": Дарлоу, Крафт, Льюис, Фернандес, Ласселс, Хэйден (Шер, 49), Шелви, Сен-Максимен, Хендрик (Альмирон, 88), Жоэлинтон (Фрэйзер, 72), Уилсон.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Джеймс (ван де Бек, 76), Мактомини, Мата (Матич, 90), Фред (Погба, 69), Бруну Фернандеш, Рэшфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18