"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голами

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в матче с 8 голамиФото: twitter.com/manutd

В первой полуфинальной игре Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с "Ромой".

"Манчестер Юнайтед" - "Рома" 6:2

Голы: Бруну Фернандеш, 9 - 1:0, Пеллегрини (пен), 15 - 1:1, Джеко, 33 - 1:2, Кавани, 48 - 2:2, Кавани, 64 - 3:2, Бруну Фернандеш (пен), 71 - 4:2, Погба, 75 - 5:2, Гринвуд, 86 - 6:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака, Фред (Матич, 83), Погба, Мактомини, Бруну Фернандеш (Мата, 89), Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 76).

"Рома": Лопес (Миранте, 28), Карсдорп, Смоллинг, Рожер, Спинаццола (Бруно Перес, 37), Верету (Вильяр, 5), Кристанте, Мхитарян, Диавара, Пеллегрини, Джеко.

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