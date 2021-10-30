"Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм"

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм"Фото: твиттер "МЮ"

В рамках 10-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" добыл победу над "Тоттенхэмом".

Благодаря победе "МЮ" поднялся на пятое место. "Тоттенхэм" остается восьмым.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Роналду, 39 - 0:1, Кавани, 64 - 0:2, Рэшфорд, 86 - 0:3

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Дэвис, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 54), Хейбьерг, Ло Чельсо (Алли, 73), Скипп (Ндомбеле, 66), Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 76), Мактомини, Роналду (Рэшфорд, 71), Кавани (Лингард, 82).

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