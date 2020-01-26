"Манчестер Юнайтед" разгромил "Транмир" в Кубке Англии

Теги манчестер юнайтедтранмир роверс

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Транмир" в Кубке Англии
В 4-м раунде Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Транмер Роверс" со счетом 6:0 и вышел в 1/8 финала турнира. Победу манкунианцам принесли голы Харри Магуайра, Диогу Далота, Джесси Лингарда, Фила Джона, Антони Марсьяля и Мэйсона Гринвуда.

"Транмер Роверс" – "Манчестер Юнайтед" - 0:6 (0:5)
Голы: Магуайр, 10 - 0:1, Диогу Далот, 13 - 0:2, Лингард, 16 - 0:3, Джонс, 41 - 0:4, Марсьяль, 45 - 0:5, Гринвуд, 56 (с пенальти) - 0:6

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Линделеф, Джонс, Диогу Далот, Лингард, Матич (Фред, 46), Марсьяль (Чонг, 46), Перейра, Магуайр (Уильямс, 64), Гринвуд.

Не пропустите: Лингард забил за "Манчестер Юнайтед" впервые за год в английских турнирах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов