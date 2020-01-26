"Манчестер Юнайтед" разгромил "Транмир" в Кубке Англии
В 4-м раунде Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Транмер Роверс" со счетом 6:0 и вышел в 1/8 финала турнира. Победу манкунианцам принесли голы Харри Магуайра, Диогу Далота, Джесси Лингарда, Фила Джона, Антони Марсьяля и Мэйсона Гринвуда.
"Транмер Роверс" – "Манчестер Юнайтед" - 0:6 (0:5)
Голы: Магуайр, 10 - 0:1, Диогу Далот, 13 - 0:2, Лингард, 16 - 0:3, Джонс, 41 - 0:4, Марсьяль, 45 - 0:5, Гринвуд, 56 (с пенальти) - 0:6
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Линделеф, Джонс, Диогу Далот, Лингард, Матич (Фред, 46), Марсьяль (Чонг, 46), Перейра, Магуайр (Уильямс, 64), Гринвуд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17