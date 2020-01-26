"Манчестер Юнайтед" разгромил "Транмир" в Кубке Англии



В 4-м раунде Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Транмер Роверс" со счетом 6:0 и вышел в 1/8 финала турнира. Победу манкунианцам принесли голы Харри Магуайра, Диогу Далота, Джесси Лингарда, Фила Джона, Антони Марсьяля и Мэйсона Гринвуда.

"Транмер Роверс" – "Манчестер Юнайтед" - 0:6 (0:5)

Голы: Магуайр, 10 - 0:1, Диогу Далот, 13 - 0:2, Лингард, 16 - 0:3, Джонс, 41 - 0:4, Марсьяль, 45 - 0:5, Гринвуд, 56 (с пенальти) - 0:6

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Шоу, Линделеф, Джонс, Диогу Далот, Лингард, Матич (Фред, 46), Марсьяль (Чонг, 46), Перейра, Магуайр (Уильямс, 64), Гринвуд.

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