"Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" и вышел на 5-е место
Завершились два матча 27-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0. Победу манкунианцам принесли голы Бруну Фернандеша, Антони Марсьяла и Мэйсона Гринвуда. Благодаря победу "МЮ" вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
В другом матче "Вулверхэмптон" со счетом 3:0 победил "Норвич". Победа вывела "волков" на восьмое место.
"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" - 3:0 (1:0)
Голы: Бруну Фернандеш, 42 (с пенальти) - 1:0, Марсьяль, 58 - 2:0, Гринвуд, 75 - 3:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Матич, Фред (Мактомини, 79), Бруну Фернандеш, Джеймс, Марсьяль (Игало, 80), Гринвуд (Чонг, 80).
"Вулверхэмптон" – "Норвич" - 3:0 (2:0)
Голы: Диогу Жота, 19 - 1:0, Диогу Жота, 30 - 2:0, Хименес, 50 - 3:0
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Моутинью, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Хименес (Траоре, 72), Диогу Жота (Нету, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Бернли
|27
|37
|9
|Вулверхэмптон
|26
|36
|10
|Эвертон
|26
|36
|11
|Арсенал Лондон
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18