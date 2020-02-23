"Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" и вышел на 5-е место

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" и вышел на 5-е место

Завершились два матча 27-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0. Победу манкунианцам принесли голы Бруну Фернандеша, Антони Марсьяла и Мэйсона Гринвуда. Благодаря победу "МЮ" вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В другом матче "Вулверхэмптон" со счетом 3:0 победил "Норвич". Победа вывела "волков" на восьмое место.

"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд" - 3:0 (1:0)
Голы: Бруну Фернандеш, 42 (с пенальти) - 1:0, Марсьяль, 58 - 2:0, Гринвуд, 75 - 3:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Матич, Фред (Мактомини, 79), Бруну Фернандеш, Джеймс, Марсьяль (Игало, 80), Гринвуд (Чонг, 80).

"Вулверхэмптон" – "Норвич" - 3:0 (2:0)
Голы: Диогу Жота, 19 - 1:0, Диогу Жота, 30 - 2:0, Хименес, 50 - 3:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти, Моутинью, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Хименес (Траоре, 72), Диогу Жота (Нету, 64).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Дело Аткинсона живет!Очередной пенальти!Ленивые нигеры только падают и падают!Янг - первопроходец!

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