"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в стартовом матче сезона

"Манчестер Юнайтед" стартовал в Премьер-лиге матчем с лондонским "Вест Хэмом". Манкунианцы в новом сезоне намерены включиться в борьбу за титул, поэтому им было необходимо начать чемпионат с победы.

Стартовый отрезок игры остался за "Вест Хэмом", "молотобойцы" провели несколько неплохих атак, однако до ударов по воротам дело не довели. Постепенно хозяева поля перехватили инициативу, взяв нити игры в свои руки. Мата под углом вышел на ворота и расстреливал Харта, тот ногой отразил мяч, однако испанец оказался первым на подборе и затем простреливал в центр на Лукаку, которому оставалось лишь отправить игровой снаряд в пустой створ, но защитники "Вест Хэма" блокировали удар бельгийца. Затем Мата снова простреливал с фланга в штрафную соперника в направлении Лукаку, но того опередил защитник. Через минуту бельгийский форвард мог отличиться после подачи углового, однако, вышедший из ворот Харт снял мяч с его головы, нейтрализовав угрозу.

Давление на ворота "Вест Хэма" не прекращалось, и все же Лукаку добился своего: Рэшфорд перехватил пас Масуаку, затем с центра поля убежал к штрафной "Вест Хэма", а затем выдал отличный разрезной пас на Лукаку, который вывалился на ворота и пробил в ближний угол. Мяч от штанги влетел в сетку. "Вест Хэм" в первом тайме имел лишь один момент, да и то перед самым перерывом. После удара Фернандеша мяч срикошетил от ноги Айю и летел в створ, но Де Хеа оказался на месте.

Во второй половине игры картина не поменялась. "Вест Хэм" прижимался к своим воротам, забыв об атаке, а "Манчестер Юнайтед" полностью контролировал ситуацию. В начале тайма активный Рэшфорд на скорости влетел в штрафную и бил с левого края в дальний угол, но в створ не попал. Тем не менее, уже через три минуты счет на табло изменился. После навеса Мхитаряна от углового флажка Лукако без особых проблем переиграл в воздухе Масуаку и вколотил мяч в сетку. На этом "красные дьяволы" не остановились, они продолжали создавать угрозу воротам Харта, не давая "Вест Хэму" даже задуматься, об ответных действиях. "Молотобойцам" удалось создать лишь один опасный момент, когда Арнаутович пробил головой в борьбе с Блиндом, но мяч после его удара полетел в перекладину. В остальном же игра проходила на половине поля лондонской команды. Лукаку мог делать хет-трик, но его выстрел накрыл Сабалета, а затем бельгиец из выгодной позиции не попал в створ, затем в штангу пробил Рэшфорд, также опасным ударом отметился Блинд, но мяч после его удара полетел выше ворот.

Усилия команды Моуринью не прошли даром, уже перед самым финальным свистком "красные дьяволы" выстрелили дуплетом: Мхитарян вывел вышедшего на замену Мартиаля один на один с Хартом, и тот точно пробил в правый нижний угол, а спустя несколько минут после продолжительной комбинации Погба отметился точным дальним ударом – вратарь "молотобойцев" не сумел спасти свою команду.

"Манчестер Юнайтед" уверенно обыграл "Вест Хэм", возглавив турнирную таблицу АПЛ, в следующем туре команда Моуринью встретится с "Суонси".

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" 4:0

Голы: Лукаку, 33 – 1:0; Лукаку, 53 – 2:0; Мартиаль, 88 – 3:0; Погба, 90 – 4:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Дармиан, Джонс, Байи, Валенсия, Матич, Погба, Мхитарян, Рэшфорд (Мартиаль, 80), Лукаку, Мата (Феллаини, 76).

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Рид, Огбонна, Масуаку (Кресуэлл, 81), Обиянг, Нобл (Сахо, 61), Фернандеш (Райс, 61), Арнаутович, Айю, Чичарито.

Вячеслав Горбачев

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