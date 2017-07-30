"Манчестер Юнайтед" разгромил "Волеренгу" в товарищеском матче

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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Волеренгу" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Манчестер Юнайтед" с крупным счетом одолел норвежскую "Волеренгу".

"Манчестер Юнайтед" - "Волеренга" - 3:0 (1:0)
Голы: Феллаини, 44 - 1:0, Лукаку, 47 - 2:0, Мактиминай, 70 - 3:0

"Манчестер Юнайтед": Ромеро (Перейра, 61), Блинд (Эррера, 46), Джонс (Туанзебе, 46), Байи (Смоллинг, 46), Дармиан, Феллаини (Митчелл, 46), Каррик (Перейра, 46), Погба (Мактоминай, 61), Мхитарян, Мата (Мартиаль, 46), Рэшфорд (Лукаку, 46)

Не пропустите: Матич прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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