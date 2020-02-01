"Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Вулверхэмптоном"

В рамках 25-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" поделил очки с "Вулверхэмптоном".

Оба клуба набрали по 35 очков. "МЮ" занимает шестое место, а "волки" - седьмое.

"Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Шоу, Линделеф, Джеймс (Диогу Далот, 88), Перейра (Гринвуд, 72), Бруну Фернандеш, Мата (Лингард, 88), Марсьяль, Фред.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Рубен Невеш, Траоре (Поденсе, 76), Диогу Жота (Нету, 70), Хименес (Дендонкер, 90).

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