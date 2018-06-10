"Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" могут поучаствовать в многомиллионной тройной сделке

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"Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус" могут поучаствовать в многомиллионной тройной сделке"Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" могут поучаствовать ближайшим летом в многомиллионной тройной сделке.

Так, по сведениям испанской прессы, "красные дьяволы" вполне будут готовы отпустить своего полузащитника Поля Погба в стан "старой синьоры", если им удастся подписать вингера "сливочных" Гарета Бэйла. В свою очередь, возвращение француза на "Альянц Стэдиум" может "открыть двери" для перехода форварда чемпионов Италии Пауло Дибалы в королевский клуб.

Напомним, "Реал" предложил Роналду улучшенный контракт. | soccernews.ru

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