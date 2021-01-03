"Манчестер Юнайтед" решил продать Погба

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"Манчестер Юнайтед" решил продать Погба
"Манчестер Юнайтед" намерен продать французского полузащитника Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По сведениям издания, футболист отказался продлевать контракт с английским клубом, поэтому руководство готово с ним расстаться. Главным претендентом на хавбека является "Ювентус".

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Реал" задумался о целесообразности трансфера Погба. | http://soccernews.ru
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