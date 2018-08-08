"Манчестер Юнайтед" рискует провалить переговоры сразу по трем защитникам, в подписании которых он был заинтересован.

Так, по сведениям BBC, "красные дьяволы" до сих пор не сделали официального предложения по Тоби Алдервейрелду из лондонского "Тоттенхэма", отказались от покупки Йерри Мины у каталонской "Барселоны" из-за его высокой трансферной стоимости и не смогли заполучить Джерома Боатенга из мюнхенской "Баварии", которого не устроили условия переезда на "Олд Траффорд" в виде аренды.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром. | soccernews.ru