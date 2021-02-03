"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон"

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"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон"Разгромом завершилась встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптоном". Хозяева прошлись катком по обороне "святых" и забили 9 безответных голов. Стоит отметить, что уже на 8 минуте был удален за грубую игру полузащитник гостей Янкевиц, а при счете 6:0 компанию в раздевалке ему составил Беднарек. Защитнику вообще не повезло в этом матче. Кроме удаления он "заслужил" пенальти и забил гол в собственные ворота.

После этой победы "красные дьяволы" сравнялись по набранным очкам с "Сити". У обоих клубов по 44 балла. Однако у "горожан" есть еще матч в запасе. "Саутгемптон" остался на 12 строчке, набрав в 21 поединке 29 очков.

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 9:0 (4:0)

Голы: Уан-Биссака, 18 - 1:0, Рэшфорд, 25 - 2:0, Беднарек, 34 (автогол) - 3:0, Кавани, 39 - 4:0, Марсьяль, 69 - 5:0, Мактомини, 71 - 6:0, Бруну Фернандеш, 87 (пенальти) - 7:0, Марсьяль, 90 - 8:0, Джеймс, 90+3 - 9:0
Удаления: Янкевиц, 2, Беднарек, 86.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу (ван де Бек, 46), Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Бруну Фернандеш, Мактомини, Фред, Кавани (Марсьяль, 46), Гринвуд, Рэшфорд (Джеймс, 60).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Стивенс, Рэмзи, Беднарек, Янкевиц, Дженепо (Тшаптше, 78), Армстронг, Уорд-Проуз, Ингз (Редмонд, 70), Адамс.

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