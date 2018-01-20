"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом обыграл "Бернли"

Некогда удачно выступавший "Бернли", от которого пострадали практически все лидеры АПЛ, в рамках 24 тура АПЛ принимал на своем поле "Манчестер Юнайтед". "Бордовые" совсем недавно играли с командой Моуринью, даже едва не победили, но "красные дьяволы" сумели уйти от поражения и теперь в гостевой встрече намеревались набрать три очка.

Моуриньо выпустил на поле достаточно прогнозируемый состав с Лингардом, Мартиалем и Лукаку в атаке, гости с первых минут завладели инициативой, прижав на некоторое время "Бернли" к воротам, но "бордовые" неплохо защищались, из-за чего моментов у манкунианцев фактически не было. Хозяева проводили редкие контратаки, иногда они завершались ударами по воротам Де Хеа, однако проблемой для испанского вратаря они не становились.

Достаточно академично атаковал "Манчестер Юнайтед" весь первый тайм, это устраивало "Бернли", так как до Поупа мяч доходил крайне редко, практически все удары игроков "МЮ" блокировались защитниками. Лишь перед самым перерывом гости сумели создать голевой момент, когда Янг пришел в атаку, на левом фланге он обыграл оппонента, затем сместился в центр и отправлял мяч в дальний угол, однако игровой снаряд разминулся со штангой.

В начале второго тайма манкунианцам все же удалось открыть счёт в игре. Лукаку отошел назад и поборолся с защитником, затем сместился с правого края в центр и в падении отдал пас в штрафную на Мартиаля, который расстрелял ворота Поупа. Мяч от перекладины влетел в сетку. Через три минуты каркас ворот снова сыграл за "МЮ", вот только на этот раз он спас команду Моуринью от пропущенного гола. Йохан Гудмундссон мощно стрелял по воротам, но попал в перекладину. Через некоторое время хозяева поля требовали от арбитра назначить в ворота "МЮ" пенальти, когда мяч в штрафной гостей попал в руку Смоллингу, но Майк Дин решил, что игра была неумышленной. Затем Смоллинг спас свою команду, выбив мяч из-под ног Тарковски, который оказался перед воротами и должен был забивать в пустой угол.

Время шло, гости так и не сравняли счет, и их постепенно атакующий настрой начал спадать. Концовка матча и вовсе прошла на половине поля "Бернли". "Манчестер Юнайтед" полностью контролировал ситуацию, мог забить второй гол усилиями Мартиаля, но и одного мяча от француза оказалось достаточно. "Манчестер Юнайтед" набрал три очка и снова оторвался от "Челси".

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед"

Гол: Мартиаль, 54 – 0:1

"Бернли": Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Гудмундсон, Корк, Дефур, Арфилд (Н'Куду, 80), Хендрик (Воукс, 80), Барнс (Веллс, 89).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Янг, Матич, Погба, Мата (Феллаини, 72), Лингард (Рэшфорд, 80), Мартиаль (Эррера, 90), Лукаку.

Вячеслав Горбачев

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