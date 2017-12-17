"Манчестер Юнайтед" с минимальным счётом обыграл "Вест Бромвич"

"Манчестер Юнайтед" в 18 туре АПЛ встретился с явным аутсайдером чемпионата "Вест Бромвичем", который не выигрывал с середины августа и находился в подвале турнирной таблицы. Не удалось "дроздам" прервать свою серию и в игре с командой Жозе Моуринью, хотя они очень старались.

Матч начался в спокойном темпе, гости больше владели мячом и чаще атаковали, но довести игровой снаряд до владений Фостера удавалось крайне редко, опасные удары на первых минутах отсутствовали, что полостью устраивало "Вест Бромвич", который также никуда не торопился. Хозяева даже не помышляли об атаках, сосредоточившись на обороне, тем более что натиск "Манчестер Юнайтед" постепенно усиливался.

Ближе к середине тайма гостям удалось открыть счет: после навеса Рэшфорда Лукаку выиграл воздух у Якоба, вколотив мяч в правую "девятку". На этом "Манчестер Юнайтед" не остановился и через несколько минут удвоил свое преимущество. Лукаку скинул мяч назад на Мату, тот отдал короткий пас на Лингарда, Джесси обработал игровой снаряд и пробил из-за штрафной – в этом моменте случился рикошет от Хегази, который дезориентировал Фостера. Вратарь "Вест Бромвича" своей команде помочь уже не мог. После вспышки активности "Манчестер Юнайтед" успокоился и далее уже решил играть по счету.

Во второй половине "Вест Бромвич" был вынужден раскрываться, "МЮ" же мог поймать соперника на контратаке. В начале тайма неплохой момент упустил Рэшфорд, но из выгодной позиции в касание пробил мимо ворот. Следом после быстрой атаки Лингард с линии штрафной пробил прямо в руки Фостеру.

"Манчестер Юнайтед" мог спокойно доводить дело до победы, но вместо этого пропустил гол: после углового в штрафной гостей возникла небольшая неразбериха, выбить мяч так никто и не сумел, в итоге Барри послал его в сетку. У "Вест Бромвича" появилась надежда на ничью, они снова пошли в атаку, даже создали несколько моментов, но второй раз поразить ворота Де Хеа так и не смогли.

"Манчестер Юнайтед" набрал очередные три очка и снова оторвался от "Челси". "Вест Бромвич" же продолжает свою неудачную серию.

"Вест Бромвич" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Лукаку, 27 – 0:1; Лингард, 35 – 0:2; Барри, 77 – 1:2

"Вест Бромвич": Фостер, Ньом, Хегази, Эванс, Гиббз, Якоб (Барри, 46), Ливермор, МакКлин, Крыховяк (Брант, 72), Берк (Родригес, 64), Рондон.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Рохо, 66), Смоллинг, Джонс, Янг, Матич, Эррера, Мата, Лингард (Мактоминей, 86), Рэшфорд (Мартиаль, 79), Лукаку.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

Не пропустите: Топ-сборная первой половины сезона от CIES Football Observatory