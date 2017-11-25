"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом обыгрывает "Брайтон"

В числе первых матчей 13 тура английской Премьер-лиги проходил поединок на "Олд Траффорд", где "Манчестер Юнайтед" принимал новичка элитного дивизиона "Брайтон". До этой встречи манкунианцы выиграли все домашние игры этого сезона, пропустив всего лишь один гол. Так что команда Жозе Моуринью обоснованно считалась фаворитом данного противостояния.

Однако на старте матча хозяева поля выглядели довольно пассивными, и львиную долю первого тайма потратили на то, чтобы наладить комбинационные действия. Как ни странно, но "Брайтон" оставлял впечатление даже более организованной команды. Правда и у "чаек" с голевыми моментами также не складывалось.

Где-то с середины тайма на "Олд Траффорд" обрушился тропический ливень. Игроки обеих команд сделали вид, что не замечают стихию. Однако падающая с неба вода все же сказывалась на атакующих действиях соперников. Мяч практически не держался в ногах, было немало брака.

А под занавес первой половины встречи манкунианцы активизировались, проведя ряд хороших выпадов. Старался Лукаку, но один из его ударов, который мог нести угрозу воротам, был заблокирован. А на последней минуте тайма бельгиец был обязан забивать. Рэшфорд навесил с правого корнера, мяч был выбит на него же, и вторая подача от Маркуса с правого угла штрафной была уже точно на голову Лукаку. Однако голкипер "чаек" Райан спас свою команду. Тут же Погба в падении тянулся, чтобы проткнуть снаряд в опустевшие ворота, но и здесь страж сыграл надежно.

Вторую половину матча команды начали в том же ключе. Гости даже сумели опасно сходить к воротам Де Хеа на исходе 46-й минуты. Гросс с правого края простреливал через всю штрафную, но подставить ногу никому не удалось. Тут же пытался пяткой Мюррей подправить мяч в ворота, но просто не попал по мячу.

"Манчестер Юнайтед" ответил хорошим проходом Эшли Янга. Хотел защитник пробить по воротам сначала с правой, но защитник "Брайтона" вынудил его переложить мяч под левую. Удар все же состоялся, но мяч прошел мимо ворот.

И все же игра манкунианцев не впечатляла, поэтому Моуринью стал готовить первую замену. Для усиления атаки на поле появился Ибрагимович. И хозяева тут же прибавили, а спустя четыре минуты смогли открыть счет. Правда гол получился со скандальным оттенком. Забит он был после розыгрыша углового, которого не было. После борьбы у лицевой мяч от Лукаку покинул поле. Однако арбитры поставили корнер. Рэшфорд подал, мяч был выбит за штрафную, откуда пальнул Эшли Янг. По пути сфера задела ногу Данка и кардинально изменив направление, опустилась в правый дальний угол – 1:0.

На волне успеха манкунианцы провели еще одну хорошую атаку, но в том эпизоде мяч не дошел до Лукаку, который уже был готов удваивать преимущество своей команды. А потом активизировался "Брайтон". Сразу два прострела гостей могли закончиться голом. Сначала Гросс справа вырезал мяч на дальнюю штангу, но там Пропперу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть пас. А через три минуты похожую атаку организовал Бруно, но на его передачу не успел Искьердо.

Концовка матча получилась нервной для "Юнайтед". Гости не оставляли надежд сравнять счет, но ничего опасного создать не смогли. А вот команда Моуринью отметилась одной классной комбинацией, завершал которую Ибрагимович, но удар Златана пришелся мимо цели.

В итоге манкунианцы добыли минимальную победу, продолжив свою успешную домашнюю серию игр. Однако их игра, мягко говоря, не впечатлила.

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" – 1:0

Гол: Данк, 66, в свои ворота - 1:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделёф, Смоллинг, Янг, Матич, Погба, Мартьяль (Мхитарян, 71), Мата (Ибрагимович, 62), Рэшфорд (Феллайни, 80), Лукаку.

"Брайтон": Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Нокар, Стифенс, Проппер, Марч (Искьердо, 75), Гросс (Браун, 88), Мюррей (Хемед, 74).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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