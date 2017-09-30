"Манчестер Юнайтед" с нетерпением ждет в гости аутсайдера "Кристал Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Майк Дин
Если и есть поединок в седьмом туре английской Премьер-Лиги, в котором победитель на 99% известен, так это матч между "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас". Действительно, уже потихоньку начинаешь привыкать к постоянным неудачам "стекольщиков". Лондонцы до сих пор остаются единственной командой в высшей лиге, которая еще не набирала очки. Более того, даже не забивала. Не верится и в то, что произойдет чудо уже в ближайшие выходные, потому как аутсайдер отправится в поисках счастья ни куда-нибудь там, а на легендарный "Олд Траффорд". В место, где даже в куда более славные времена "орлам" ничего не светило.
Частично ужасный старт "Пэлас" можно списать на календарь, ведь лондонцы уже успели сыграть с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" на выезде. Чего не скажешь о "Юнайтед". Команде Жозе Моуринью расписание начала сезона выпало, как на заказ, лучше и не придумаешь. Поэтому манкунианцы сполна пользуются ситуацией, лишь однажды потеряв очки "красные дьяволы" с 16 баллами располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая "горожанам" лишь по дополнительным показателям.
Единственное, что объединяет "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" на сию пору это переполненные лазареты. К давно травмированным Ибрагимовичу, Каррику, Погба, Рохо присоединился Джонс. Также под вопросом участие в матче Феллаини и Марсьяля. Рою Ходжсону приходится обходиться без таких ключевых игроков, как Заха, Бентеке, Уикхэм, Лофтус-Чик. А защитник Фосу-Менса, хоть и не травмирован,но выйти на поле не сможет, потому как права на него принадлежат "красным дьяволам".
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас":
"Манчестер Юнайтед" в 16 поединках Премьер-Лиги ни разу не проиграл "Кристал Пэлас", при этом выиграв 13 раз.
Гол в предстоящем матче позволит Ромелу Лукаку (6 из 6) сравняться с легендарным Энди Коулом (7 из 7) по забитым голам в первых семи турах в своем дебютном сезоне за "красных дьяволов".
В случае появление на поле Хуана Маты, "восьмерка" манкунианцев станет седьмым испанским футболистом, которому покорилась отметка в 200 проведенных матчей в АПЛ после Давида Де Хеа, Давида Силвы, Сеска Фабрегаса, Пепе Рейны, Микеля Артеты и Фернандо Торреса.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера, Мата, Мхитарян, Рашфорд, Лукаку
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, М. Сако, ван Аанхольт, Миливоевич, Кабай, Таунсенд, Панчеон, Шлупп, Б. Сако
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас":
Даже в такой непредсказуемой лиге, как английский чемпионат, тяжело себе представить то, что "Манчестер Юнайтед" позволит себе споткнуться в матче с худшей версией "Кристал Пэлас".
Букмекеры не верят в чудо, что полностью отображается на их котировках: 1.17 – победа команды Жозе Моуринью, 19.00 – выигрыш подопечных Роя Ходжсона.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|6
|13
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Арсенал Лондон
|6
|10
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Вест Бромвич Альбион
|6
|8
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0