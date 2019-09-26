"Манчестер Юнайтед" с огромным трудом вышел в 4-й раунд Кубка Лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" с большим трудом победил клуб третьего дивизионе "Рочдейл". В середине второго тайма счет открыл Гринвуд, но через несколько минут равновесие восстановил Мэтисон. Матч завершился вничью, а в серии пенальти точнее были манкунианцы.

"Манчестер Юнайтед" – "Рочдейл" - 1:1 (0:0), по пенальти - 5:3

Голы: Гринвуд, 68 - 1:0, Мэтисон, 76 - 1:1

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уан-Биссака, Рохо, Джонс (Уильямс, 46), Туанзебе, Фред, Перейра, Погба, Лингард (Мата, 85), Гринвуд, Чонг (Джеймс, 60).

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