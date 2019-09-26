"Манчестер Юнайтед" с огромным трудом вышел в 4-й раунд Кубка Лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" с большим трудом победил клуб третьего дивизионе "Рочдейл". В середине второго тайма счет открыл Гринвуд, но через несколько минут равновесие восстановил Мэтисон. Матч завершился вничью, а в серии пенальти точнее были манкунианцы.
"Манчестер Юнайтед" – "Рочдейл" - 1:1 (0:0), по пенальти - 5:3
Голы: Гринвуд, 68 - 1:0, Мэтисон, 76 - 1:1
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Уан-Биссака, Рохо, Джонс (Уильямс, 46), Туанзебе, Фред, Перейра, Погба, Лингард (Мата, 85), Гринвуд, Чонг (Джеймс, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1