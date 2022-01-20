"Манчестер Юнайтед" с Роналду победил "Брентфорд"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Брентфорд" со счетом 3:1.

Победу манкунианцам принесли голы Энтони Эланги, Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда. В составе хозяев отличился Айвен Тоуни.

"Манчестер Юнайтед", набрав 35 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с 23 очками остался на 14-й позиции.

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (0:0)

Голы: Эланга, 55 - 0:1, Гринвуд, 62 - 0:2, Рэшфорд, 77 - 0:3, Тоуни, 85 - 1:3

"Брентфорд": Лессль, Роэрслев, Янссон, Соренсен, Пиннок, Канос (Генри, 64), Нергор, Йенсен (Висса, 67), Янельт (Баптист, 64), Тоуни, Мбемо.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини (Матич, 84), Роналду (Магуайр, 71), Гринвуд (Рэшфорд, 71), Эланга.

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