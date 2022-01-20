"Манчестер Юнайтед" с Роналду победил "Брентфорд"

Теги манчестер юнайтедбрентфорд

"Манчестер Юнайтед" с Роналду победил "Брентфорд"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Брентфорд" со счетом 3:1.

Победу манкунианцам принесли голы Энтони Эланги, Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда. В составе хозяев отличился Айвен Тоуни.

"Манчестер Юнайтед", набрав 35 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с 23 очками остался на 14-й позиции.

"Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед" - 1:3 (0:0)
Голы: Эланга, 55 - 0:1, Гринвуд, 62 - 0:2, Рэшфорд, 77 - 0:3, Тоуни, 85 - 1:3

"Брентфорд": Лессль, Роэрслев, Янссон, Соренсен, Пиннок, Канос (Генри, 64), Нергор, Йенсен (Висса, 67), Янельт (Баптист, 64), Тоуни, Мбемо.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини (Матич, 84), Роналду (Магуайр, 71), Гринвуд (Рэшфорд, 71), Эланга.

Не пропустите: "Тоттенхэм" одержал фантастическую победу над "Лестером". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Брентфордом"

Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Брентфордом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов