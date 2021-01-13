"Манчестер Юнайтед" с трудом победил "Бернли", благодаря голу Погба

Состоялась перенесенная встреча 1 тура Английской Премьер Лиги. "Бернли" принимал "Манчестер Юнайтед" и минимально уступил со счетом 0:1.



Набрав 3 очка, подопечные Сульшера возглавили турнирную таблицу АПЛ. У "красных дьяволов" 36 очков после 17 сыгранных матчей. Они опережают идущий следом "Ливерпуль" на 3 очка. Хозяева же занимают 16 строчку таблицы, набрав 16 баллов.

"Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (0:0)

Гол: Погба, 71 - 0:1

"Бернли": Поуп, Ми, Питерс, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Брэйди (Макнил, 65), Гудмундссон, Вествуд, Барнс (Родригес, 88), Вуд (Выдра, 80).