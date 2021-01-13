"Манчестер Юнайтед" с трудом победил "Бернли", благодаря голу Погба

Теги манчестер юнайтедбернли

"Манчестер Юнайтед" с трудом победил "Бернли", благодаря голу ПогбаСостоялась перенесенная встреча 1 тура Английской Премьер Лиги. "Бернли" принимал "Манчестер Юнайтед" и минимально уступил со счетом 0:1.

Набрав 3 очка, подопечные Сульшера возглавили турнирную таблицу АПЛ. У "красных дьяволов" 36 очков после 17 сыгранных матчей. Они опережают идущий следом "Ливерпуль" на 3 очка. Хозяева же занимают 16 строчку таблицы, набрав 16 баллов.

"Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (0:0)

Гол: Погба, 71 - 0:1

"Бернли": Поуп, Ми, Питерс, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Брэйди (Макнил, 65), Гудмундссон, Вествуд, Барнс (Родригес, 88), Вуд (Выдра, 80).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Уан-Биссака, Байи, Магуайр, Бруну Фернандеш (Мактомини, 89), Матич, Погба, Кавани, Марсьяль (Туанзебе, 90), Рэшфорд (Гринвуд, 80).

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" и "Реал" заинтересованы в таланте из "Рапида" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 12 января

Главные новости дня: 12 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов