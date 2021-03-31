"Манчестер Юнайтед" считает, что Санчо стоит не больше 50-60 млн фунтов

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"Манчестер Юнайтед" считает, что Санчо стоит не больше 50-60 млн фунтовФото: Твиттер @Sanchooo10 
"Манчестер Юнайтед" задумался о целесообразности подписания соглашения с хавбеком дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо, сообщает Eurosport.

По информации источника, в клубе не против видеть в своем составе яркого футболиста, который планирует в следующем сезоне вернуться в Англию. Однако, вызывает сомнение стоимость игрока, которую называют в немецком клубе. "Манчестер Юнайтед" считает, что 100 млн фунтов, которые запрашивают "шмели" слишком высокая цена.

Клуб не хочет платить за Санчо такие деньги и уверены, что в нынешних условиях его стоимость – 50-60 млн фунтов. Ожидается, что в скором времени "Боруссия" сообщит "манкунианцам" свой видение такой постановки вопроса.

В текущем сезоне Санчо выходил на поле в 21 матче Бундеслиги, в которых забил 6 голов и сделал 9 результативных передач.

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