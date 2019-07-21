"Манчестер Юнайтед" сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира

Вратарь Давид Де Хеа останется в "Манчестер Юнайтед" и продлит контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, после заключения нового соглашения испанский страж ворот станет самым высокооплачиваемым игроком мира на своей позиции.

Зарплата 28-летнего футболиста вырастет до 21,7 миллиона евро в год. Договор будет рассчитан на шесть сезонов.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 362 матча и пропустил 373 гола. Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.

Не пропустите: Погба не покинет "Манчестер Юнайтед" этим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан: "Бэйл очень близок к уходу из "Реала"

Зидан: "Бэйл очень близок к уходу из "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов