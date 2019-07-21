"Манчестер Юнайтед" сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира

Вратарь Давид Де Хеа останется в "Манчестер Юнайтед" и продлит контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, после заключения нового соглашения испанский страж ворот станет самым высокооплачиваемым игроком мира на своей позиции.

Зарплата 28-летнего футболиста вырастет до 21,7 миллиона евро в год. Договор будет рассчитан на шесть сезонов.

Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 362 матча и пропустил 373 гола. Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.

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