"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение де Хеа о продлении контракта

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение де Хеа о продлении контракта

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток удержать в составе испанского вратаря Давида де Хеа, сообщает ESPN FC.

По сведениям издания, английский клуб предложит голкиперу новое соглашение, хотя ранее он отказался от контракта с зарплатой в 20 миллионов евро в год. 

Нынешний контракт между манкунианцами и испанским вратарем истекает летом 2020 года. Интерес к нему проявляет ПСЖ.

В минувшем сезоне 28-летний де Хеа провел за манкунианцев 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 63 мяча.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может доплатить де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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