"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение де Хеа о продлении контракта
"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток удержать в составе испанского вратаря Давида де Хеа, сообщает ESPN FC.
По сведениям издания, английский клуб предложит голкиперу новое соглашение, хотя ранее он отказался от контракта с зарплатой в 20 миллионов евро в год.
Нынешний контракт между манкунианцами и испанским вратарем истекает летом 2020 года. Интерес к нему проявляет ПСЖ.
В минувшем сезоне 28-летний де Хеа провел за манкунианцев 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 63 мяча.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может доплатить де Хеа, чтобы он перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16