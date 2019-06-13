"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение де Хеа о продлении контракта

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток удержать в составе испанского вратаря Давида де Хеа, сообщает ESPN FC.

По сведениям издания, английский клуб предложит голкиперу новое соглашение, хотя ранее он отказался от контракта с зарплатой в 20 миллионов евро в год.

Нынешний контракт между манкунианцами и испанским вратарем истекает летом 2020 года. Интерес к нему проявляет ПСЖ.

В минувшем сезоне 28-летний де Хеа провел за манкунианцев 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 63 мяча.

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