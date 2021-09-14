"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение Лингарду

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"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение Лингарду

Фото: инстаграм Джесси Лингарда/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему хочет продлить контракт с полузащитником Джесси Лингардом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, английский клуб сделает новое предложение футболисту. Ранее он отказался от продления контракта, так как не уверен, что будет получать постоянную игровую практику.

28-летний Лингард выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года. Всего он провел за манкунианцев 212 матчей, забил 34 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" проиграл "Янг Бойз" из-за "привоза" Лингарда. | http://soccernews.ru
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