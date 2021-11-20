"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение Зидану
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает The Times.
По сведениям источника, английский клуб собирается сделать улучшенное в финансовом плане предложение французскому специалисту, чтобы убедить его приступить к работе как можно быстрее и не дожидаясь концовки сезона.
Напомним, что нынешний наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер может быть уволен в ближайшее время после серии неудовлетворительных результатов.
Не пропустите: Роналду забил один гол в семи последних матчах АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Фиорентина" Кокорина нанесла "Милану" первое поражение в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" не уволил Сульшера
-
Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере
-
Флорентино Перес рассказал, как изменится стадион "Реала" после реконструкции
-
Мостовой прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о встрече Федуна с итальянским тренером
-
"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение Зидану
-
Месси ярко отреагировал на свой дебютный гол в Лиге 1
-
"Манчестер Юнайтед" проведет экстренное собрание о будущем Сульшера
-
Витория прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
"Атлетико" с трудом победил "Осасуну" в Ла Лиге
-
"Днепр-1" обыграл "Александрию" и ворвался в топ-3 в УПЛ
-
"Унион" обыграл "Герту" и ворвался в топ-5 Бундеслиги
-
1
"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в матче АПЛ
-
Сульшер отреагировал на разгром "МЮ" в матче с "Уотфордом"
-
"Ювентус" победил "Лацио" в Серии А
-
Федун встретился с потенциальным новым тренером "Спартака"
-
"Спартак" не выиграл в седьмом матче подряд
-
Моуринью отреагировал на назначение Шевченко в "Дженоа"
-
1
Роналду забил один гол в семи последних матчах АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18