"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение Зидану

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб собирается сделать улучшенное в финансовом плане предложение французскому специалисту, чтобы убедить его приступить к работе как можно быстрее и не дожидаясь концовки сезона.

Напомним, что нынешний наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер может быть уволен в ближайшее время после серии неудовлетворительных результатов.

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