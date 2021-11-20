"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение Зидану

Теги манчестер юнайтедзинедин зидан

"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение Зидану

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб собирается сделать улучшенное в финансовом плане предложение французскому специалисту, чтобы убедить его приступить к работе как можно быстрее и не дожидаясь концовки сезона.

Напомним, что нынешний наставник манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер может быть уволен в ближайшее время после серии неудовлетворительных результатов.

Не пропустите: Роналду забил один гол в семи последних матчах АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" Кокорина нанесла "Милану" первое поражение в Серии А

"Фиорентина" Кокорина нанесла "Милану" первое поражение в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов