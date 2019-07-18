"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга

1 Теги манчестер юнайтедарсенал лондонпьер-эмерик обамеянгтрансферы

"Манчестер Юнайтед" сделал "Арсеналу" предложение по трансферу Обамеянга
"Манчестер Юнайтед" хочет купить габонского нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Marca.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 62 миллиона евро. Также на габонца претендуют китайские клубы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай СИПГ". В составе "МЮ" Обамеянг может стать заменой форварду Ромелу Лукаку, которым активно интересуется "Интер".

В минувшем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал восемь результативных передач. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2021 года.

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