"Манчестер Юнайтед" сделал де Хеа очередное предложение о продлении контракта

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему надеется продлить контракт с испанским вратарем Давидом де Хеа и сделал ему новое предложение, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, прежнее предложение манкунианцев составляло 20,4 миллиона евро в год, но оно не устроило голкипера. Сумма нового предложения не разглашается.

Нынешний контракт 28-летнего де Хеа с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2020 года. Таким образом, через год "МЮ" может потерять вратаря бесплатно. Интерес к испанцу проявляет ПСЖ.

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