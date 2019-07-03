"Манчестер Юнайтед" сделал де Хеа очередное предложение о продлении контракта
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему надеется продлить контракт с испанским вратарем Давидом де Хеа и сделал ему новое предложение, сообщает Evening Standard.
По сведениям издания, прежнее предложение манкунианцев составляло 20,4 миллиона евро в год, но оно не устроило голкипера. Сумма нового предложения не разглашается.
Нынешний контракт 28-летнего де Хеа с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2020 года. Таким образом, через год "МЮ" может потерять вратаря бесплатно. Интерес к испанцу проявляет ПСЖ.
Не пропустите: Видич может начать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Севилья" объявила о рекордном трансфере в истории клуба
-
Адвокат: "Никакую реабилитацию Кокорин не проходит, он в СИЗО"
-
"Манчестер Юнайтед" сделал де Хеа очередное предложение о продлении контракта
-
Селихов и Ребров заявлены за "Спартак-2"
-
Красивые модели представили новую форму "Аталанты"
-
Алиссон оценил свои шансы на получение "Золотого мяча"
-
Алвес: "Я согласен с Месси насчет судейства в матче Бразилия - Аргентина"
-
1
Песьяков: "Сейчас меньше зовут Писей"
-
Коутиньо готов перейти в ПСЖ
-
1
Зидан возьмет Лунина на предсезонный сбор "Реала"
-
Кудряшов может перейти в турецкий топ-клуб
-
"Тоттенхэм" отказался от трансфера экс-хавбека ПСЖ Ло Чельсо
-
Семин рассказал, какие алкогольные напитки предпочитает
-
Неймар начнет подготовку к сезону в составе ПСЖ
-
Луис Суарес играл на Кубке Америки с переломом руки
-
Яя Туре перешёл в китайский клуб
-
1
Марсело лишили водительских прав из-за подозрения в вождении в нетрезвом состоянии
-
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины
-
2
"Реал" хочет обменять Бэйла на Погба
-
"Локомотив" рассчитывает получить компенсацию за травму Фарфана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16