"Манчестер Юнайтед" сделал де Хеа последнее предложение о продлении контракта

"Манчестер Юнайтед" все еще пытается договориться о продлении контракта с испанским голкипером Давидом де Хеа, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб сделал финальное предложение испанцу по новому соглашению. Клуб готов платить игроку 20 миллионов евро в год, но он хочет получать не менее 29 миллионов.

Контракт клуба с вратарем рассчитан до лета 2020 года. Таким образом, де Хеа может быть продан ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 28-летний де Хеа провел за "МЮ" 45 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 60 голов.

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